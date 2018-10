Haren: un individu arrêté après des coups de feu entendus

"Que se passe-t-il à la chaussée de Haecht entre la station Bordet et Haren ? ", nous a écrit l’un de nos internautes via le bouton orange Alertez-nous. Renseignement pris, des coups de feu ont été tirés à Haren sur le territoire de la Ville de Bruxelles vers 18h. Les riverains ont rapidement joint les services de police. "Un individu a été intercepté et pourrait être l’auteur des faits. Des devoirs d’enquête doivent être menés. Personne n’a été blessé", a indiqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police. Un périmètre de sécurité a été établi par les forces de l’ordre pour les besoins de l’enquête.