Henri et Odette ont disparu à Etterbeek: les avez-vous vus?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le samedi 4 août 2018 vers 15h30, Henri Dequanter et Odette Feguenne, ont quitté la résidence "Rinsdelle" située Place de Rinsdelle à Etterbeek. Depuis, ils ne se sont plus manifestés.

Henri est âgé de 77 ans. Il mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a une calvitie frontale, les yeux bleus et porte une moustache. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun et une chemise claire.

Odette est âgée de 87 ans. Elle mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bleus et de courts cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait des vêtements foncés dont un pantalon. Ces personnes peuvent paraître confuses et désorientées.

Si vous avez vu Henri Dequanter et Odette Feguenne ou si vous connaissez l'endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.