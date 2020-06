Onze rues d'Etterbeek ont temporairement reçu des noms de femmes.

Elles n'ont pas été choisies au hasard puisqu'elles portent les patronymes d’acteurs de la colonisation.

L'initiative, lancée avant le confinement et avant la mort de George Floyd aux Etats-Unis, a pour but de féminiser l'espace public et durera 9 mois.