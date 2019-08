Hommage aux victimes du terrorisme à Bruxelles: "Entre 2000 et 2018, 770 personnes ont été tuées rien qu'en Europe"

Une cérémonie du souvenir aux victimes du terrorisme a été organisée ce matin à Bruxelles. Elle s'est déroulée en présence du procureur fédéral, du Ministre des affaires étrangères et d'une vingtaine de personnes. Une minute de silence a été observée.

"C'est un jour où on pense à toutes les victimes du terrorisme dans le monde entier, explique Philippe Vansteenkiste, président de l'association des victimes des attentats V-Europe, également présent lors de cette cérémonie. On leur porte honneur. Je crois que c'est très important que cette commémoration soit respectée. Rien qu'en Europe, entre 2000 et 2018, on a eu plus de 770 personnes qui ont été tuées par le terrorisme, plus environ 1.100 Européens tués à l'étranger. Ce sont des chiffres qui effraient. Il faut respecter cela."