Dariana, fauchée mortellement à Koekelberg: de nombreuses personnes lui ont rendu hommage

Dimanche dernier, une jeune femme s'était fait mortellement fauchée par une voiture à Koekelberg, en Région bruxelloise, alors qu'elle traversait sur un passage pour piétons. Le conducteur avait dépassé par la droite, et roulé sur la piste cyclable. Aujourd'hui, une semaine après, quelque 200 personnes ont rendu hommage à la victime en déposant une fleur et en laissant un message à l'endroit de l'accident. Des habitants qui demandent depuis longtemps que ce passage soit mieux protégé. Des plots ont été placés cette semaine pour sécuriser l'endroit et la piste cyclable plus particulièrement.



Photo de Dariana

Pour rappel, le conducteur de 19 ans qui a mortellement fauché Dariana, la jeune femme âgée de 30 ans, avait un permis provisoire. Le suspect (B. H. F.) a fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire pour une durée de 15 jours. Le conducteur a été entendu le dimanche des faits, puis relâché après audition. Le jeune homme ne conduisait pas sous influence. D'après son audition par le parquet, il dépassait par la droite, via la piste cyclable, deux véhicules qui s'étaient arrêtés pour laisser passer la piétonne. C'est dans cette manœuvre que le suspect a violemment percuté la femme qui traversait. La victime est décédée sur le coup.