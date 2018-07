Horreur près du domaine royal de Laeken: des ossements humains découverts

Un passant a découvert dimanche soir des ossements humains à proximité du domaine royal à Laeken. On ignore encore l'identité de la victime et la cause de son décès, rapporte lundi la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête dont les premiers éléments indiquent qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers dans le décès. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer à quand remonte le décès, ainsi que son origine. Un passant qui circulait dimanche soir sur le boulevard du Centenaire à Laeken a trouvé un crâne humain. Il a avisé la police de sa découverte et, sur place, les agents ont trouvé d'autres ossements humains. Le service d'identification des victimes de la police fédérale (DVI), le laboratoire de la police scientifique ainsi qu'un médecin légiste sont descendus sur place. Selon les premières constatations, il n'y a pas d'intervention d'un tiers dans le décès et les ossements ne présentent pas de fractures.