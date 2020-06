Hubert, restaurateur, retrouve le marché matinal après 3 mois d'arrêt: C'est un grand jour"

Les cafés et les restaurants du pays pourront rouvrir lundi. Une réouverture qui se prépare déjà aujourd'hui. Au marché matinal de Bruxelles, plusieurs restaurateurs sont venus se réapprovisionner en produits frais. Un exercice difficile puisqu'ils ignorent combien de clients reviendront dans leur établissements.

Marché matinal de Bruxelles ce samedi 6 juin. Hubert attendait ce jour avec impatience. Après 3 mois d’inactivité, son retour au marché matinal est une vraie bouffée d’oxygène. Sur place dès 5h du matin, Hubert s’assure de disposer des meilleurs produits de qualité. Fruits, légumes, viandes, tout doit être prêt pour la réouverture de son restaurant. "On attendait vraiment ça. C'est un grand jour." Hubert achète tout de même un peu moins que qu'habituellement.

Laurent, également restaurateur, est lui aussi venu se réapprovisionner. Avec tout de même quelque crainte. "On va voir comment la clientèle va réagir. C'est une grande inconnue. Il va y avoir beaucoup de monde la semaine prochaine. Il faudra voir aussi les semaines d'après."

Un lundi attendu

Du côté des grossistes, la réouverture des restaurants est aussi une bonne nouvelle. Car dans ce marché, l’Horeca représente plus d’un tiers du chiffre d’affaires et plus de la moitié des commerçants ne fournissent que des restaurateurs.

Laurent Nys, président du marché matinal de Bruxelles: "On a un accroissement de volume de plus ou moins 20% car la plupart des restaurateurs ont décidé de rouvrir en début de semaine."

Le marché matinal a retrouvé son dynamisme avec le retour des restaurateurs même s'il n'est pas toujours évident de fournir des produits en fonction de la demande. Le début de la semaine s’annonce même plus mouvementé pour les commerçants.