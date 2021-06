Il a giflé violemment une personne âgée, la blessant grièvement, à Ganshoren: reconnaissez-vous cet homme?

Le 30 mars 2021 vers 18h25, une altercation a eu lieu avenue de la Constitution à Ganshoren. Un individu accompagné d’un enfant a giflé une homme âgé 75 ans qui rangeait le coffre de sa voiture. La victime est tombée au sol, a perdu connaissance et est encore, à ce jour, grièvement blessée. L’individu a pris la fuite en direction du Parc Elisabeth. L’auteur a les cheveux rasés et une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport foncé et d’un T-shirt foncé avec une inscription blanche sur le devant. Il portait des lunettes de soleil et se déplaçait sur une trottinette électrique. Il est demandé à cet homme de se manifester auprès des services de police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.