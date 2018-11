Il avait séquestré, battu et violé une femme dans une cave à Evere: Jessy W. a été condamné

La procureure a requis, mercredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 15 ans de prison à l'encontre de Jessy W., ainsi qu'une mise à disposition du Tribunal de l'application des peines (TAP) durant 10 ans. Jessy W. est prévenu pour avoir séquestré une jeune femme dans une cave à Evere pendant plusieurs mois en 2016 et pour l'avoir battue et violée. Il est également poursuivi pour des faits similaires commis sur une autre jeune femme en 2017.



La procureure a tenu compte de la dangerosité de Jessy W., de ses traits psychopathiques, de son sadisme et de l'absence d'empathie dans son chef. "Il est agressif, caractériel, antisocial et sadique avec les animaux. Il est dans la haine, celle de société, de la justice...", a avancé la procureure.Elle a requis une peine de 15 ans de prison à son encontre pour viol, coups et blessures, séquestration, menaces et infraction à la loi sur le bien-être animal, ainsi qu'une mise à disposition du TAP pendant 10 ans ensuite.





Séquestrée pendant plusieurs mois



La procureure a également requis une peine de deux ans de prison ferme à l'encontre de Francis W., le père de Jessy W., pour non-assistance à personne en danger. Jessy W. est prévenu pour avoir violé, battu et séquestré une mineure. Cette dernière avait été découverte dans la cave d'un immeuble à Evere, le 10 décembre 2016.

Il avait également agi selon le même modus operandi avec une seconde jeune femme, en 2017. Il l'avait séquestrée pendant plusieurs mois, exerçant des violences quotidiennes sur elle et abusant sexuellement de celle-ci. Il l'avait ensuite emmenée de force avec lui à Lyon, où il avait finalement été arrêté en décembre 2017.