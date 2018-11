"Il a brûlé des feux rouges et a roulé sur les trottoirs": la police bruxelloise arrête un véhicule suspect après une dangereuse course-poursuite

Plusieurs témoins nous ont signalé une course-poursuite entre de nombreux véhicules de police et une voiture à Anderlecht. "Un véhicule en fuite et une quinzaine de véhicules de police mobilisés pour l'arrestation, que se passe-t-il?", nous a interrogé Phil via le bouton orange Alertez-nous.



Contacté par nos soins, le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest confirme l'information. "Une patrouille de notre zone a vu un véhicule suspect sur la chaussée de Ninove (NDLR: entre Molenbeek et Anderlecht). L'immatriculation était signalée dans plusieurs dossiers judiciaires. Une poursuite a tout de suite été lancée", nous a indiqué le porte-parole.



Avec la police à ses trousses, le conducteur a pris de nombreux risques pour s'échapper. "Il a brûlé plusieurs feux rouges, il a roulé sur les trottoirs, etc.", a précisé la police. Les forces de l'ordre ont perdu de vue le véhicule, avant que leurs collègues de la zone de police Bruxelles-Midi ne l'aperçoivent sur la chaussée de Mons.



"Le véhicule suspect a finalement été coincé à hauteur du complexe Westland Shopping, sur le boulevard Sylvain Dupuis. Le nombre de personnes à bord reste à confirmer. Nous allons maintenant voir s'il existe un lien entre le véhicule et le conducteur", a indiqué le porte-parole de la zone Bruxelles-Ouest.