Il exhibait un cutter pour extorquer de l'argent à ses victimes... avant de s'excuser: la police bruxelloise l'a pris en flagrant délit

Ce vendredi 11 janvier, des membres de la Brigade Judiciaire Centralisée de la zone Bruxelles-Nord ont interpellé l'auteur de onze faits d'extorsion et d'une tentative d'extorsion dans le quartier des rues Dupont et Verte. "Le suspect, I. G., 45 ans, connu des services de police, reconnaît les 11 vols. Les faits se sont déroulés entre le 17/11/2018 et le 10/01/2019 dans les rues Dupont, Verte et de la Poste et selon un modus operandi similaire. En effet, à chaque fois, l’auteur s’approchait des victimes, exhibait un cutter et demandait des billets en euro aux victimes. Avant de repartir, le suspect s’excusait auprès de la victime", a précisé Stefan Vandevelde, de la direction communication du parquet de Bruxelles.



Suite à un dernier fait survenu le 10 janvier dernier, la police locale de Bruxelles-Nord a mis en place un dispositif pour mettre la main sur l'individu. "Après une observation dans les rues Verte et Dupont, I. G. a été interpellé en flagrant délit par les policiers alors qu’il tentait de voler une douzième victime. Lors de son audition, I. G. a reconnu qu’il était l’auteur de ces faits. Il a été mis à disposition du juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt", conclut Stefan Vandevelde.