Il PLEUT dans les classes d'une école bruxelloise: "De l'eau qui tombe sur les cahiers, les conditions sont INSUPPORTABLES" (vidéo)

Ce lundi soir, le magazine Images à l'appui se rendra à l'Athénée royal Uccle 2 à Bruxelles où il pleut dans les classes. Parents, élèves, et même professeurs se mobilisent pour dénoncer l'état des bâtiments scolaires à la veille des examens.

"Il y a un manque de chauffage, un problème d'isolation, des fuites d'eau dans les locaux, des interventions des femmes d'ouvrage pendant les cours pour venir éponger ou changer le seau. Ce n'est pas du tout porteur pour eux. Comment tirer un élève vers le haut dans un univers quasi-insalubre dans certains locaux. Je ne comprends pas le lien", confie Sylvie, un parent d'élève de l'Athénée royal Uccle 2.





Serge enseigne dans l'établissement depuis 15 ans. Il a vu la situation se dégrader. "Les conditions sont devenues insupportables. On ne peut pas travailler dans le froid ou avec de l'eau qui tombe sur les cahiers. Il y a des problèmes d'éclairage, d'infiltration d'eau, des champignons au plafond dans les classes, des revêtements de sol qui ne sont plus du tout aux normes et dans lesquels on se prend les pieds, des escaliers auxquels il n'y a plus de rambardes et qui sont devenus très dangereux", précise le professeur.







Alertés par leurs enfants ou par les professeurs, plusieurs parents ont décidé de se mobiliser. La fille de Sylvie est dans la même classe que celle de Valérie. Ensemble, elles souhaitent faire changer les choses. "Honnêtement, quand nous on va aux réunions de parents, il y a plein de locaux insalubres", dénonce Valérie.







"Ce n'est pas une question de mauvaise éducation, de mauvais programme ou de mauvaise gestion de la direction, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de se dire à un moment donné, est-ce que je laisse mon enfant dans un bâtiment qui est potentiellement dangereux. Qu'est-ce qu'on attend ?", s'inquiète Sylvie.





Retrouvez l'intégralité du magazine Images à l'appui ce lundi soir à 19h45 sur RTL TVI.