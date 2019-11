Il repose sur des visites en 2016 et 2017: que dit le dernier rapport sur l'état des bâtiments scolaires en région bruxelloise?

(c) Belga

Les écoles bruxelloises sont en piteux état. Un rapport que RTL INFO s'est procuré en atteste. Il a été rédigé par une conseillère en prévention après qu'elle a visité 19 établissement bruxellois en 2016 et 2017.

Le 22 octobre, le ministre des bâtiments scolaires Frédéric Daerden affirmait sur notre antenne qu’il n’y a pas d’état des lieux détaillé de toutes les implantations scolaires, tous réseaux confondus. Cela reste exact, mais nous nous sommes procurés un rapport intéressant qui porte uniquement sur la région bruxelloise. L'état des lieux a été réalisé à l’initiative d’une préfète de zone. Il s’agit d’une compilation des problèmes signalés par les directions ou les conseillers en prévention et déjà connus de l’administration. Depuis ce rapport de 2017, il n’y a pas eu de travaux de grande ampleur entrepris dans les 19 établissements concernés.

Il indique des problèmes, différents selon les établissements : infiltrations d’eau, fuites de gaz, chaudière à réparer, châssis, toitures, façades à rénover, installations électriques à mettre en conformité…

Le service des bâtiments scolaires pare au plus pressé et établit des priorités chaque année dans le budget imparti. Pour les bâtiments appartenant à la fédération, l'enveloppe est de 48 millions d'euros par an.

Il n’existe pas d’équivalent de ce rapport en Wallonie. A Bruxelles, cette compilation des problèmes a semblé utile en raison des particularités de la région : une démographie forte, peu de possibilité de nouvelles constructions, un parc immobilier très ancien.

Selon nos informations, les syndicats sont conviés à une réunion sur les bâtiments scolaires le 19 novembre prochain.