Il sera possible de se baigner à Bruxelles cet été: voici les zones qui seront accessibles aux quatre coins de la capitale

Nouveauté à Bruxelles: les habitants vont pouvoir se baigner dans plusieurs points d'eau naturels de la capitale, et même sur une portion du Canal.

Les étangs du Bois de la Cambre, du Rouge-Cloître à Auderghem, de la Pede à Anderlecht, l'étang du fleuriste à Laeken, les étangs des Pêcheries à Watermael-Boitsfort et une partie du canal à Anderlecht, à hauteur du campus du Ceria, seront accessibles aux baigneurs cet été, à certaines conditions. "Il s'agit d'une phase test. Bruxelles Environnement, l'an dernier, a mené des analyses bactériologiques dans une vingtaine d'étangs et autres points d'eau de la région. Il en ressort assez étonnement que six étangs et autres cours d'eau ont une qualité de l'eau suffisante pour permettre la baignade", explique notre journaliste en direct du Bois de la Cambre, dans le RTL INFO 13H.





"Le nombre de baigneurs sera limité"

On ne pourra pas se baigner n'importe quand, cet été: "Six week-ends seront consacrés à la baignade, et à chaque fois, un seul étang sera ouvert à la baignade, ce sera chacun à son tour, il faudra s'inscrire. Le nombre de baigneurs sera limité. Durant ces week-ends, Bruxelles Environnement mènera des analyses pour s'assurer que la baignade n'ait pas un impact négatif tant sur le quartier que sur la biodiversité de ces étangs".

Le but de la région, c'est, à terme, après cette phase de test, de pouvoir ouvrir à la baignade un ou plusieurs de ces étangs, de façon permanente.