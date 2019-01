Il tente de prendre la fuite à la vue des policiers: un jeune homme de 18 ans interpellé pour vente de stupéfiants à Saint-Josse

Une patrouille de la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a interpellé une personne suspectée de vente de stupéfiants le 30 janvier vers 18h à Saint-Josse-ten-Noode. Alors qu’il était accompagné d’autres jeunes au croisement de la rue Verbist et de la rue de Liedekerke, un jeune homme de 18 ans a tenté de prendre la fuite en apercevant les policiers.

Rapidement rattrapé, la police a retrouvé sur l’homme de 18 ans 20 euros et 3 pacsons de marihuana prêts à la vente. Plus tard, la perquisition de son domicile permettra la découverte de 9 pacsons de marihuana, également prêts à la vente, et de multiples sachets vides. Le suspect, déjà connu des services de police, a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.