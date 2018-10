Il y a deux rats par habitant à Bruxelles: voici comment se passe la dératisation des égouts (vidéo)

Deux fois par an, soit au printemps et en automne, des techniciens sillonnent les 19 communes de Bruxelles pour dératiser les égouts. Par équipes de deux, ils passent de bouche d'égout en bouche d'égout, et à l'aide d'une barre à mine, soulèvent les taques pour y placer des petits blocs de mort-aux-rats au bout d'un fil.

Calogero Rivituso, technicien chez Antisimex, l’entreprise en charge de la dératisation des égouts bruxellois, explique que chaque bloc pèse 200 grammes et contient paraffine, céréales et anticoagulant. Les rats meurent en 48 à 72 heures.

On estime qu'il y a 2 rats par habitant à Bruxelles. Il est indispensable de dératiser deux fois par an pour garder les égouts en bon état, selon Vivaqua, la compagnie des eaux, qui débourse 200.000 euros par an pour ces opérations.