Il y aura désormais une bande en moins sur la E40 à l'entrée de Bruxelles: COLÈRE du ministre flamand

La fin de l'autoroute E40 sera réduite d'une bande de circulation à l'entrée de Bruxelles à partir de lundi. Les derniers panneaux de signalisation et marquages au sol sont en train d'être placés.

Dès ce week-end, les automobilistes en provenance de Liège et du Brabant flamand disposeront d’une bande de circulation en moins pour entrer dans Bruxelles. La vitesse passera également de 70 à 50 km/h dès le rétrécissement des voies.

Si l’objectif de Bruxelles était de faire cadeau à la Flandre de ses files, c’est réussi !

Le tronçon de la E40 compris entre le pont des Communautés, à Evere, et l'entrée du tunnel Cortenbergh, sera réduit d'une bande de circulation en rentrant vers Bruxelles. Cette mesure vise à améliorer la qualité de l'air et de vie des habitants des communes où transitent de nombreuses voitures. "Suite aux travaux, les trois tunnels de la E40 en direction de Montgomery, du centre et de Meiser ont été réduits, chacun, à une seule bande. Tandis qu'une quatrième voie donne accès au site de Reyers et de la rue Colonel Bourg. L'effet d'entonnoir est ainsi atténué. L'air sera plus sain et le flux de trafic amélioré. Plus on s'approchera du centre-ville, plus il faudra ralentir, mais la circulation sera mieux régulée", a déclaré Mathias Dobbels, le porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet.

Du côté de la Flandre, cette décision suscite la colère du Ministre de la mobilité, Ben Weyts. "Si l’objectif de Bruxelles était de faire cadeau à la Flandre de ses files, c’est réussi !" Touring espérait aussi une phase de test avant un lancement aussi rapide.

Le nouveau dispositif, avec une bande de circulation en moins, entrera en vigueur durant le week-end dès que la signalisation sera mise en place. A terme, l'objectif visera à transformer la fin de l'autoroute en boulevard urbain limité à 50 ou 80 km/h. En parallèle, une infrastructure élargie est envisagée pour les cyclistes.