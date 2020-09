Ils possédaient 300 faux billets de 200 euros: deux individus arrêtés à la gare de Bruxelles-Midi

Deux individus ont été arrêtés dimanche à la gare de Bruxelles-Midi, soupçonnés de faits de vol et de fraude, a indiqué mardi la Police fédérale. Ils étaient en possession de 319 faux billets de 200 euros.



La Police des chemins de fer (SPC), service de la Police fédérale, a interpellé, dimanche, à la gare de Bruxelles-Midi à Saint-Gilles, deux individus suspectés de vol et de fraude et déjà connus pour ce type de faits.

Lors de leur arrestation, ils étaient en possession de pas moins de 319 faux billets d'un montant de 200 euros, a indiqué la Police fédérale, soit un total de 63.800 euros de fausse monnaie.