Important déploiement de police à Ixelles: un colis suspect "avec de la poudre" découvert dans le bâtiment qui abrite l'ambassade du Canada

Vous êtes nombreux à nous signaler ce jeudi la présence massive de policiers et de services de déminage à hauteur de la sortie de métro Trône, à Ixelles. "Déploiement policier, arrivée d'une camionnette et de deux voitures DOVO (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs), que se passe-t-il", se demande Samira, via le bouton orange Alertez-nous.

Nous avons contacté la police de la zone et comme cela arrive de plus en plus souvent, un "colis suspect a été signalé", nous a expliqué le porte-parole.

"Il s'agit du bâtiment situé 58, avenue des Arts. Dans ce bâtiment se trouve l'ambassade du Canada, mais le colis ne lui était pas destiné. C'est un employé d'une firme privée, située au 4e étage, qui s'était fait livrer un colis. Mais l'emballage était déchiré et il y avait de la poudre par terre, une substance qui semblait suspecte. Par précaution, on a donc envoyé les services de déminage, la police et la protection civile".

Les services de secours étaient toujours en train d'analyser la substance ce midi.