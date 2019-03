Bruxelles: l'homme qui disait s'être retranché "armé" rue haute a finalement été intercepté rue royale, il va être entendu

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé un important dispositif policier dans la rue haute, au centre de Bruxelles. "Des hommes armés font face à un bâtiment, savez-vous ce qu'il se passe?", nous dit une personne. La police avait été appelée, à 16h45, car un homme indiquait qu'il s'était retranché dans un immeuble de cette rue, prétendant être armé, nous expliquait Ilse Van De Keere, la porte-parole de la police de Bruxelles. Un périmètre de sécurité avait été établi.

Finalement, l'homme a été intercepté dans un immeuble de la rue royale. Il a pu être localisé suite à ses nombreux appels au 101. Il va être entendu. "Quand quelqu'un dit qu'il est armé, on n'a pas d'autres renseignements, il faut toujours prendre ça au sérieux. On a tout de suite établi un périmètre et fermé la circulation", nous précise la porte-parole.

La circulation est rétablie.