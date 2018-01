Important déploiement de policiers et pompiers à Molenbeek: que s'est-il passé sur le boulevard Mettewie?

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé un important déploiement de policiers, de pompiers et d'ambulances ce lundi matin à Molenbeek, sur le boulevard Mettewie. "Que se passe-t-il à Molenbeek entre le boulevard Mettewie et l'avenue Carl Requette ? Il y a plein de pompiers, d'ambulances et de polices !", s'interroge Christelle via notre bouton orange Alertez-nous.



Les pompiers nous ont confirmé qu'un incendie s'est déclaré dans le sous-sol d'un immeuble du boulevard Mettewie vers 05h30. C'est un véhicule qui se trouvait dans ce sous-sol qui a pris feu. Il pourrait s'agir d'un incendie volontaire selon Johan Berckmans, porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest. Les flammes ont rapidement été maîtrisées. Six membres d'une même famille qui habitent au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués et transportés à l'hôpital. "Ils n'ont finalement rien de grave", nous indique un porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest.





Le parquet s'est rendu sur place

Peu de temps après, le corps sans vie d'un homme de 39 ans a été découvert par les pompiers intervenus dans un immeuble molenbeekois où s'était produit l'incendie. Selon les premières constatations, l'homme aurait chuté du vingtième étage du bâtiment.

L'intervention d'un tiers dans le décès est a priori écartée et l'hypothèse du suicide privilégiée. Cette piste est confortée par le médecin légiste descendu sur les lieux, indique lundi le parquet de Bruxelles.

L'homme vivait seul dans un appartement du vingtième étage, dont il aurait sauté ou chuté. La porte de son habitation était fermée à clé de l'intérieur. Des vérifications sont en cours pour déterminer si le véhicule en feu appartenait à la victime.