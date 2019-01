Important déploiement de pompiers et de techniciens de Sibelga près du Palais 12 à Bruxelles ce vendredi soir

Beaucoup de remue-ménage ce vendredi soir aux abords du Palais 12 de Brussels Expo au Heysel, où se déroulait l'inauguration du Salon de l'Auto. De nombreux pompiers et des techniciens de Sibelga se sont rendus dans une rue avoisinante suite à une fuite de gaz.

"Comme vous le savez, les conduites de gaz et câbles électriques sont tous en sous-sol dans la ville et il y a eu ce soir un court-circuit sur un câble basse tension à cet endroit. Cela a généré une quantité d'énergie non négligeable et une conduite de gaz moyenne pression à proximité a été perforée", explique Philippe Massart, le porte-parole de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale.

"Tout cela s'est passé en zone ouverte devant les parkings situés aux abords du Palais 12", a-t-il précisé.

La situation était maitrisée vers 20h30. Il n'y a pas eu d'inflammation du gaz. La fuite était contenue et des spécialistes étaient attendus sur place pour terminer les travaux dans le courant de la soirée et une partie de la nuit.