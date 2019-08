Un important incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble, place de Brouckère à Bruxelles: il y a un risque d'effondrement

Un immeuble situé boulevard Emile Jacqmain à Bruxelles a été complètement détruit par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, lundi matin. Le bâtiment est complètement sinistré et présente un risque d'effondrement, a-t-il précisé. Actuellement, aucune victime n'est à déplorer.

Ce lundi matin, un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment situé boulevard Emile Jacqmain, près de la place de Brouckère à Bruxelles. Le feu a pris dans le bâtiment de l'ancienne boîte de nuit Cotton Club. Laura, une voisine, a été réveillée en pleine nuit après avoir entendu un bruit d'explosion. Elle témoigne: "Je me suis réveillée et j'ai pris mon téléphone pour appeler les secours. Je pensais à un accident de voitures à la base. En regardant par la fenêtre, je suis tombé sur un incendie. En 5 minutes, les flammes ont avalé tout le bâtiment."

L'immeuble, qui était abandonné, risque à présent de s'effondrer. Les occupants des maisons voisines ont été évacués suite aux dégâts des eaux et aux toits, nous indique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, une propagation de l'incendie a été évitée. Le bâtiment incendié est complètement sinistré et présente une menace d'effondrement. À l'heure actuelle, il n'y a pas de victimes à déplorer. Il s'agit d'un bâtiment abandonné mais on ignore encore si des personnes se trouvaient sur les lieux.

Selon nos informations, le feu a "légèrement" repris ce matin. Etant donné l'instabilité de la structure, les pompiers ne pénètrent pas dans la bâtisse. Un drone est utilisé afin de tenter de trouver l'origine du feu. La piste criminelle est envisagée.

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une enquête.