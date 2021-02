Incendie à Jette: une maison partiellement détruite

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, vendredi vers 17h15, pour un incendie dans une maison de trois étages, place Philippe Werrie à Jette. Les occupants avaient déjà évacué les lieux avant l'arrivée des pompiers. Les personnes vivant aux deuxième et troisième étages vont toutefois devoir être relogées en raison des dégâts causés.



"Le feu a pris au dernier étage. L'origine est encore inconnue mais probablement accidentelle", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. "À l'arrivée des pompiers, tous les habitants avaient évacué par leurs propres moyens. Certains étaient légèrement intoxiqués par la fumée et ont été soignés sur place par les services de secours", a-t-il poursuivi. "Les deuxième et troisième étages sont inhabitables en raison des dégâts causés par l'incendie et les travaux d'extinction. Les habitants de ces appartements vont devoir être relogés. Il y a également eu une légère infiltration d'eau au premier étage, mais sans conséquence", a encore précisé le porte-parole. Vendredi vers 18h30, les pompiers étaient toujours sur place pour le déblaiement.