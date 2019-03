Incendie dans le prestigieux hôtel Sofitel à Bruxelles: "On a dû sauver deux personnes avec l'auto-échelle" (vidéo)

Les clients ont dû être évacués dans un hôtel voisin. Trois personnes ont été intoxiquées par les fumées.

Un incendie a eu lieu la nuit dernière dans un prestigieux hôtel de la capitale belge, le Sofitel, où descendent de nombreuses personnalités.

"Ce matin, vers 3h20, on a été appelé pour un dégagement de fumée, et le déclenchement de l'alerte incendie dans l'hôtel Sofitel de la Toison d'Or", nous a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "A notre arrivée sur place, on a constaté qu'il y avait un feu dans la cuisine située au premier étage. On a du sauver deux personnes avec l'auto-échelle, et après on a procédé à l'évacuation complète des 170 résidents, accueillis dans l'hôtel en face".

Tous les clients n'étaient pas encore sortis de leur chambre, malgré l'alarme. "On a du en évacuer, sous escorte, vers l'extérieur".

Trois personnes ont été intoxiquées dont une grièvement par les fumées. "Elle est à l'hôpital Saint-Pierre, son état est assez inquiétant".

Il y a eu 4 autopompes sur place, 2 auto-échelles, 2 SMUR et des ambulances, soit une trentaine de personnes mobilisées.

L'incendie s'est déclenché dans la cuisine de l'établissement située au premier étage. La proximité d'une cage d'escalier a provoqué une propagation.

"Un gros boum!"

Parmi les clients évacués, il y a Orna et son mari qui dormaient au 5e étage. Il est 3h15 ce matin. Orna dormait profondément avant d'être brusquement réveillée par une détonation. "J'ai entendu un gros boum, ça ce n'est pas le bruit de la pluie, je me suis levée du lit, j'ai ouvert la fenêtre et en face de moi, je vois des flammes qui viennent du bar de l'hôtel. J'ai dit à mon mari, lève-toi vite", raconte-t-elle à notre journaliste Loïc Parmentier.

Le couple est descendu par la cage d'escalier. L'air devenait irrespirable, la fumée trop épaisse. Il a décidé de remonter dans sa chambre avant d'être évacué comme les autres clients. Orna était étonnée car "l'alarme incendie s'est déclenchée environ 15 minutes plus tard".

Ce mercredi matin, la circulation était toujours interdite dans la zone. L'avenue de la Toison d'Or n'a été rouverte que peu avant 7h.