Incendie à l'hôtel Sofitel sur l'avenue de la Toison d'or à Bruxelles: "J'ai entendu un boum!" (vidéo)

Le feu a pris la nuit dernière, vers 3 heures du matin, dans un prestigieux hôtel de la capitale, le Sofitel, où descendent de nombreuses personnalités.

Beaucoup de pompiers ont rejoint les lieux et évacué les clients (170 au total) qui ont été déplacés dans un hôtel voisin. L'incendie est désormais maîtrisé. Trois personnes ont été intoxiquées dont une grièvement par les fumées. L'incendie s'est déclenché dans la cuisine de l'établissement située au premier étage. La proximité d'une cage d'escalier a provoqué une propagation.

Parmi les clients évacués, il y a Ornia et son mari qui dormaient au 5e étage. Il est 3h15 ce matin. Ornia dormait profondément avant d'être brusquement réveillée par une détonation. "J'ai entendu un boum, ça ce n'est pas le bruit de la pluie, je me suis levée du lit, j'ai ouvert la fenêtre et en face de moi, je vois des flammes qui viennent du bar de l'hôtel. J'ai dit à mon mari, lève-toi vite", raconte-t-elle à notre journaliste Loïc Parmentier.

Le couple est descendu par la cage d'escalier. L'air devenait irrespirable, la fumée trop épaisse. Il a décidé de remonter dans sa chambre avant d'être évacué comme les autres clients.

Ce mercredi matin, la circulation était toujours interdite dans la zone. L'avenue de la Toison d'Or n'a été rouverte que peu avant 7h.