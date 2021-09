Incendie à la cité du Peterbos à Anderlecht: 2 personnes légèrement intoxiquées

Un incendie s'est déclaré mardi en fin de journée dans un grand ensemble d'immeubles à appartements d'une dizaine d'étages situé dans la cité du Peterbos à Anderlecht, a indiqué peu avant 20h00 le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée. L'incendie est maîtrisé.



Il n'y a pas eu d'évacuation dans les étages grâce à un compartimentage rendu possible avec les portes coupe-feu de l'immeuble et les sols en béton. Les pompiers ont mobilisé trois autopompes, deux camions-échelles et un camion citerne afin de pallier à tout développement du feu. Plusieurs ambulances et deux smur (service mobile d'urgence et de réanimation) ont également été envoyés sur les lieux. L'appartement du deuxième étage d'où est parti l'incendie est inhabitable.