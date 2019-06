Incendie à Molenbeek: un appartement inhabitable, une famille relogée

Lauria nous a alertés via notre bouton orange Alertez-nous peu avant 16h00 : "Incendie rue de la Fraîcheur à Molenbeek". Les pompiers de Bruxelles nous confirment qu'un incendie s'est déclaré ce dimanche après-midi dans un bâtiment de 4 étages de cette rue du quartier Osseghem. Il a été très rapidement maîtrisé et aucun blessé ni intoxiqué n'est à déplorer. L'appartement sinistré est désormais inhabitable, tandis que seules les parties communes des autres parties de l'immeuble ont subi quelques dégâts. La femme et son enfant qui occupaient l'appartement ont été accueillis par leur famille pour cette nuit, tandis que la commune met tout en oeuvre pour leur retrouver un logement dans les plus brefs délais. Les causes de l'incendie sont accidentelles. Deux personnes ont été vues par précaution par un médecin sur place lors de l'intervention des pompiers, sans devoir être admises à l'hôpital.