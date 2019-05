Incendie au coeur de Bruxelles: un blessé léger

Un feu s'est déclaré dans un immeuble de la rue Haute à Bruxelles vers 23h30 mercredi, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Le bâtiment a dû être évacué et une personne a été légèrement blessée.



"Nous avons été appelés mercredi vers 23h30 pour un incendie dans un immeuble à appartements de la rue Haute à Bruxelles. A notre arrivée, il y avait un fort dégagement de fumée. Les habitants ont été évacués. Une partie de ceux-ci était déjà dehors", a expliqué Walter Derieuw. "Le feu a dû être attaqué en partie par le toit. Le bâtiment est actuellement inhabitable, notamment à cause des dégâts des eaux", a précisé le porte-parole.



Une personne a été légèrement blessée. La cause de l'incendie est toujours inconnue.