Incendie dans le centre de Bruxelles: une intervention difficile pour les pompiers

Un incendie s'est déclaré ce samedi en début de soirée dans un bâtiment de la rue de la Vierge Noire à Bruxelles, nous a indiqué la zone de secours SIAMU. "Nous avons dû démonter une partie de la toiture pour l'extinction de quelques petits foyers à l'étage supérieur via les auto-échelles de l'extérieur", a précisé le porte-parole du SIAMU, Walter Derieuw. "Une partie du bâtiment est inhabitable. L'origine du feu reste à déterminer. Le bilan définitif ne fait état d'aucun blessé et tous les pompiers sont rentrés sains et saufs malgré la difficulté de l'intervention".

La propagation des flammes au restaurant voisin a pu être évitée.