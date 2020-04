Incendie dans le métro bruxellois: reconnaissez-vous ces deux garçons? (vidéo)

Le samedi 13 avril 2019 vers 20 heures, à Bruxelles, deux individus ont volontairement provoqué un incendie dans une rame de métro entre les stations Delacroix et Madou. (vidéo au bas de l'article)

Ils s'enfuient en courant

Deux jeunes individus pénètrent dans la station de métro Delacroix. Ils arrivent sur le quai en direction de la station Madou. Ils pénètrent dans une rame de métro et s’installent sur les bancs. Après quelques instants, ils manipulent un briquet et mettent le feu à un bout de papier qui s’éteint rapidement. Les deux jeunes décident alors de mettre un liquide inflammable sur le papier et y boutent le feu. Un des passagers réagit immédiatement et marquent son mécontentement mais les jeunes semblent trouver la situation amusante.