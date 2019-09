Incendie dans un snack à Schaerbeek: 4 personnes intoxiquées

Un incendie qui s'est déclaré jeudi soir vers 20H30, dans un snack situé au coin de la place Liedts et de la rue Verte à Schaerbeek, a intoxiqué 4 personnes, a indiqué jeudi soir Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Deux ont été soignées sur place, mais les deux autres victimes ont dû être emmenées à l'hôpital.



L'origine du feu est accidentelle. L'incendie a démarré dans l'extracteur de la cuisine et s'est propagé dans la cheminée. Le dégagement de fumée causé par l'incendie était assez important. A l'arrivée des pompiers, la police avait déjà évacué les personnes se trouvant dans le snack et les habitants des appartements du dessus.

Les 4 personnes qui ont été intoxiquées avaient essayé d'éteindre le feu. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers, mais le snack a subi des dégâts importants. Il sera fermé tout du moins temporairement. Les habitants des appartements du dessus ont pu regagner leurs logements en soirée.