Un incendie se déclare dans un studio à Ixelles: l'appartement est désormais inhabitable

Un incendie s'est déclaré ce dimanche vers 23h45 dans un studio situé chaussée de Vleurgat à Ixelles. Deux autopompes et deux auto-échelles ainsi qu'un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur place. La cause de l'incendie est accidentelle. Deux personnes ont été soignées sur place. L'appartement est désormais inhabitable. Les occupants des autres appartements ont été évacués. Après ventilation et vérification CO, les habitants ont pu regagner leur logement, nous indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

© Pompiers de Bruxelles