Incendie dans une maison à Etterbeek: une personne retrouvée décédée

Un incendie a été signalé mercredi vers 18h15, place Van Meyel à Etterbeek, dans une maison de maître de trois étages avec en plus une mezzanine sous les toits, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. L'unique habitant des lieux, un homme âgé, manquait à l'appel lors de l'intervention. Un corps a malheureusement été retrouvé sans vie dans les décombres, a précisé vers 20h30 Walter Derieuw. Le feu étant localisé dans les étages supérieurs, une importante colonne de fumée était visible dans le ciel. Le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) s'est rendu sur place. La mezzanine et le troisième étage sont complètement sinistrés. Les planchers étant instables, les pompiers ont eu des difficultés pour procéder à l'inspection des différentes pièces. Ils ont finalement retrouvé un corps dans les décombres. La police devrait aviser le parquet de Bruxelles des faits, conformément à la procédure. L'origine du feu n'a pas encore été déterminée, mais il y avait de nombreux objets dans la maison pouvant alimenter l'incendie. A 20h00, les pompiers refroidissaient les derniers points chauds. Trois autopompes et deux auto-échelles ont été mobilisées pour cette intervention.