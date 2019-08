Incendie dans une maison de repos à Auderghem: le geste d'un occupant a beaucoup aidé les pompiers

Un incendie s'est déclaré dans une maison de repos à Auderghem vendredi matin, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Grâce en partie à la présence d'esprit de l'un des résidents, il n'y a pas eu de blessé et le bâtiment n'a pas dû être évacué", a-t-il déclaré.



L'incendie s'est déclaré vendredi peu avant 09h00 dans la cuisine de l'un des appartements individuels de la maison de repos. L'occupant du logement a gardé son calme et a quitté la pièce en fermant la porte de son appartement derrière lui. "Nous ne pouvons que le féliciter d'avoir pensé à cela", a déclaré Walter Derieuw. "La fumée ne s'est de la sorte pas répandue à travers le bâtiment et une évacuation de celui-ci n'était donc pas nécessaire. De plus, il a ainsi permis d'éviter que le feu ne soit alimenté par l'oxygène entrant".



Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux et ont pu éteindre l'incendie. La cuisine de l'appartement est toutefois sérieusement endommagée, rendant l'appartement inhabitable pour l'instant. Le résident sera relogé dans un autre appartement de la maison de repos.