De l'AMIANTE dégagée par l'incendie à Schaerbeek: les riverains invités à tout nettoyer à l'eau dehors (vidéo)

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans une carrosserie de Schaerbeek. Le feu a pris dans un hangar de la carrosserie Lapondec au 329 chaussée de Louvain. Les pompiers ont été appelés aux alentours de 10h. Quatre personnes ont été intoxiquées par les fumées et transférées vers l'hôpital, et la commune a alerté les riverains sur la nocivité des fumées. Elles contenaient de l'amiante et il est donc conseillé de procéder à certains nettoyages en extérieur.

Le plan d'urgence d'intervention communale (PUIC) a été levé vers 17h00 après l'incendie qui s'est déclaré mardi vers 10h00 dans une carrosserie située au 329 chaussée de Louvain, a indiqué Marc Weber, le chef de cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne. "Il y a eu des fumées avec potentiellement de l'amiante puisqu'une partie de la toîture était encore en ciment amianté", avait expliqué Cécile Jodogne, la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, au micro de Xavier Gérard. Le plan d'urgence a notamment consisté à déployer des moyens de communication mêlant la police et les pompiers, à installer un centre de crise et un centre opérationnel ou encore à développer un programme de prévention urbaine avec les gardiens de la paix et les travailleurs sociaux.

Plusieurs consignes données aux riverains

Les riverains ont été appelés à rester confinés chez eux dans un périmètre très restreint, avec des conseils de sécurité comme ne pas allumer la climatisation. Par mesure de précaution, le marché Dailly/Chazal a été évacué puis confiné. Les fruits et légumes du marché ont été jetés. "J'ai décidé de faire une information à un périmètre plus élargi, maison par maison, avec des informations, des conseils de précaution : rester chez soi avec portes et fenêtres fermées, nettoyer ses chaussures avant de rentrer chez soi (ou à défaut, de ne pas rentrer dans les maisons avec leurs chaussures), nettoyer terrasse et mobilier de jardin à l'eau et éviter d'aller dans son jardin ou de jouer en rue dans les heures et éventuellement les jours qui viennent", détaillait la bourgmestre. Concrètement, il est conseillé de ne pas laisser les enfants jouer dans les jardins ce mardi et mercredi.

Les personnes qui trouveraient dans les jardins, les cours ou les terrasses des débris de l'incendie ou des pièces de toiture sont priées de ne pas les toucher et d'appeler un service spécifique au 02/244.75.11, joignable de 08h00 à 16h30 du lundi au vendredi. Un périmètre de sécurité avait été installé autour du lieu de l'incident pour les besoins de l'enquête. La cause de feu n'est pas encore déterminée. Quatre personnes ont été hospitalisées pour cause d'intoxication par les fumées. Celles-ci contenaient des fines poussières potentiellement toxiques.

© Photos envoyées par le porte-parole des pompiers