Incendie dans une carrosserie à Schaerbeek: 4 personnes ont été intoxiquées par les fumées (vidéo)

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans une carrosserie de Schaerbeek. Le feu a pris dans un hangar de la carrosserie Lapondec au 329 chaussée de Louvain. Les pompiers ont été appelés aux alentours de 10h. Quatre personnes ont été intoxiquées par les fumées et transférées vers l'hôpital.



La chaussée de Louvain est fermée à la circulation. L'intervention des pompiers est toujours en cours et les causes de l'incendie ne peuvent encore être déterminées.

---



© Photos envoyées par le porte-parole des pompiers