Incendie d'un bâtiment de quatre étages sur la Chaussée d’Alsemberg à Uccle: plusieurs personnes doivent être relogées

Un incendie s'est déclaré ce jeudi soir sur la Chaussée d’Alsemberg à Uccle, entre l'avenue Messidor et l'avenue de Floréal. Appelés vers 20h10, les services de secours (au moins deux camions de pompiers et deux ambulances ont été dépêchés) se sont rendus sur place et "ont rapidement maîtrisé le feu", indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Le feu, qui s'était bien développé, s'est déclaré dans une maison de 4 étages. Tout est parti du salon d'un appartement du 1er étage. Il n'y a pas de blessé, mais plusieurs personnes ont été évacuées durant l'intervention. La maison est à présent inhabitable suite aux dégâts (eau, électricité,...)", ajoute Walter Derieuw. L'origine de l'incendie est pour le moment inconnue. Au total, 8 personnes vont être relogées.

La circulation du tram 51 a dû être interrompue.