Incendie rue du midi: "Des habitants ont paniqué au balcon et ont été évacués par échelle aérienne"

Un feu de cave s'est déclaré rue du midi en début de soirée. Il n'a pas fait de blessé. Vers 20h, l'incendie était sous contrôle.

Un témoin signale un incendie en cours rue du midi, en face de l’école royale des beaux-arts de Bruxelles. "J'étais dans un café tout proche et j'ai vu trois camions de pompier débarquer, suivis par la police, explique David, après nous avoir joints via le bouton orange Alertez-nous. Nous sommes allés voir à l'extérieur, et nous avons vu des personnes rentrer dans un lieu près de l'hôtel Bedford".

Joint par notre rédaction, le porte-parole des pompiers de Bruxelles confirme: l'incendie s'est produit dans un immeuble juste à côté de l'hôtel. "L’incendie est maintenant sous contrôle, indique Pierre Meys. L'incendie s'est déclaré dans un lieu proche de l'hôtel, au niveau du sous-sol. Certains riverains ont paniqué à leur balcon, ils ont été évacués par échelle aérienne. Mais il n'y a aucun blessé, tous les habitants ont été placés en sécurité".