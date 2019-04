Incendie suite à un feu de cheminée à Berchem-Sainte-Agathe mercredi soir

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi vers 18h15 pour un incendie à Berchem-Sainte-Agathe, a indiqué jeudi un porte-parole des services incendie bruxellois. C'est un feu de cheminée qui en est à l'origine.



"L'incendie s'est produit au dernier étage d'un immeuble de six étages, chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe. Il s'agit d'un bâtiment moderne avec un feu ouvert aménagé dans cet appartement. C'est à cet endroit, au niveau du feu ouvert et de la cheminée, que l'incendie s'est déclaré", a expliqué le porte-parole des pompiers."La circulation des trams a dû être interrompue pour permettre l'intervention. La cheminée a été démontée et le feu éteint. Personne n'a été blessé et il n'y a que des dégâts causés par la fumée", a-t-il précisé.