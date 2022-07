Incendie sur la terrasse d’un penthouse à Evere: 130 personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré peu avant 22 heures lundi soir à Evere, dans un immeuble de 15 étages de l’avenue de Cicéron, comme un témoin nous l'a signalé via le bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Bruxelles ont reçu plusieurs appels pour un feu de terrasse, d’origine accidentelle. Les habitants de l’appartement n’étaient pas présents au moment des faits.

Heureusement, l’incendie était très limité et a pu être éteint à l’ide d’extincteurs et de seaux d’eau. Mais les grands moyens ont été déployés comme il s’agissait d’un bâtiment de 15 étages : 3 autopompes et 2 auto-échelles ont été dépêchées et les 130 occupants de l’immeuble ont été évacués le temps d’éteindre le feu.

Il n’y a pas eu de blessé ni même de dégâts dans l’appartement.