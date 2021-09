Camion en feu sur le ring intérieur de Bruxelles à Grimbergen: la circulation a repris (photos)

Bloqués dans les bouchons, plusieurs témoins nous ont signalé un incendie sur le ring de Bruxelles. "Il y a un camion en feu à Grimbergen", nous décrivait Philippe vers 9h15, via le bouton orange alertez-nous. "Il y a un gros incendie en direction de Zaventem, témoignait Jamal, joint par téléphone vers 9h20. On est complètement à l'arrêt. Trois, camions de pompiers sont passés devant nous et 4 voitures de police. Ca ralentissait depuis quelques temps mais là, on est bloqués depuis 25 minutes. Il y a un très gros nuage de fumée devant nous".

Selon la police fédérale, la chaussée a été fermée entre 9h20 et 9h50. Par la suite, deux bandes de circulation ont été rouvertes.

