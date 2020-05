Incident dans la station de métro de Tomberg: reconnaissez-vous cet homme?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant : Le samedi 11 avril 2020 vers 09h40 à la station de métro "TOMBERG", un homme attendait sur le début du quai. A l'arrivée du métro, il s'est jeté sur les voies.

A ce moment, un témoin se trouvait à quelques mètres de la victime et a été témoin des faits. Il est ensuite monté dans le métro sans prévenir le chauffeur et est descendu à la station "MERODE".

Cet homme portait des lunettes. Il était vêtu d'un jean gris, d'une veste beige avec quatre grandes poches sur le devant, une casquette et des baskets noires et blanches de marque "Nike". Il portait un gant en latex blanc à la main gauche et était en possession d'un sac noir porté en bandoulière.

Dans le cadre de ce dossier, les enquêteurs demandent à ce témoin de se manifester. Il est aussi demandé aux personnes qui le reconnaissent de prendre contact avec les services de police.

Si vous reconnaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

