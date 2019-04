Manifestation devant l'hôpital d'Ixelles: "Le personnel est soumis à des pressions terribles en termes d'horaires et de charge de travail"

Une manifestation contre les commercialisation des soins de santé a eu lieu à Bruxelles ce matin. Les manifestants sont partis à 10h30 du cabinet de la ministre de la santé Maggie De Block.

Ils sont arrivés il y a peu place du Luxembourg. Pour les mêmes raisons, 80 personnes se sont rassemblées ce matin devant l'hôpital d'Ixelles.

L'action était organisée par la CSC et la CGSP.

Pour le personnel, c'est l'inquiétude: des rumeurs parlent d'un rapprochement entre les hôpitaux publics Iris Sud et le centre hospitalier privé Chirec. Il craint donc des pertes d'emploi et des changements de statut. Il y a par ailleurs plusieurs revendications. "Il y a des écarts de barèmes extrêmement importants entre les pouvoirs locaux wallons, flamands et bruxellois. Nous demandons une augmentation barémique de 10%. Nous avons aussi des revendications concernant la statutarisation du personnel. Il faut savoir que nous sommes dans le secteur public. Il y a beaucoup d'agents, aujourd'hui, qui sont sous contrat de travail et qui ne sont pas nommés. Le personnel est soumis à des pressions terribles en termes d'horaires et de charge de travail. La charge psychosociale est lourde. Là aussi, nous attendons des progrès, et nous attendons un signal de l'autorité sur tous ces dossiers", explique Benoit Lambotte, secrétaire régional à la CSC - service Public, au micro RTL INFO.