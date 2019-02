Inquiétude pour Solène, 18 ans: la jeune fille a disparu dans la nuit sur le campus de l'ULB

Le mercredi 13 février 2019 vers 01h00, Solène ZAHEDI, une jeune femme âgée de 18 ans, a été vue pour la dernière fois au campus ULB à Ixelles. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Solène mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux noirs coiffés en tresses africaines et elle a les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pull à capuche gris, un short ou une jupe courte, des bas noirs et des baskettes foncées.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.