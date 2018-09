Intempéries: l'ensemble des parcs et bois de la capitale seront fermés à partir de dimanche après-midi

L'ensemble des parcs et bois de la Région bruxelloise seront inaccessibles au public dimanche à partir de 14 heures en raison des rafales de vent qui sont annoncées, a indiqué Bruxelles Environnement vendredi. Ces espaces verts resteront fermés jusque lundi matin. Leur réouverture sera décidée après inspection, intervention en cas de dégâts éventuels, et sécurisation des lieux. Dans les parcs qui ne peuvent être clôturés, des messages d'avertissement seront affichés et les gardiens informeront le public. Bruxelles Environnement recommande par ailleurs au public d'éviter les environs des parcs et bois et de se tenir de façon plus générale à distance des arbres.