Intempéries: les parcs bruxellois fermés dès ce samedi soir

Les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes ne seront pas accessibles au public à partir de samedi à 20h00 jusqu'à dimanche 9h00 au plus tôt, a indiqué Bruxelles Environnement samedi matin. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour les vents sur l'ensemble de la Belgique. Ce même code couleur vaudra aussi pour les pluies et passera même à l'orange pour les provinces du Hainaut et de Namur.



Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, jardins, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres. L'accès de ces espaces sera d'ailleurs interdit au public. "Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Inspection, nettoyage et sécurisation auront lieu dès la fin de l'alerte", indique Bruxelles Environnement.

L'IRM a émis un double avertissement portant sur une période de près de 24 heures, entre samedi 21h00 et dimanche 18h00. Une zone de vents forts traversera notre pays d'ouest en est avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h, synonyme d'une alerte jaune sur tout le territoire belge. Concernant les pluies, la province de Liège devrait être assez épargnée. Le reste du pays sera en code jaune alors que des pluies très abondantes sont attendues dans le Hainaut et dans le Namurois. Ces provinces pourront récolter localement (surtout dans le sud) 50 mm de précipitations ou un peu plus en 24 heures.