Intevention difficile d'un forcené à Ixelles: il frappe la policière et sort un cran d'arrêt

Deux policiers ont été frappés le 12 septembre dernier par un voleur âgé de 30 ans qu'ils tentaient d'interpeller à Ixelles. L'homme a également sorti un couteau à cran d'arrêt avec lequel il semblait menacer une policière. Il a été mis à la disposition des autorités judiciaires pour tentative de vol dans une habitation, coups et blessures contre policiers et port illégal d'arme blanche, indique mercredi le parquet de Bruxelles.



Une patrouille de police avait été dépêchée le 12 septembre dernier dans la rue Tenbosch à Ixelles pour un voleur à l'oeuvre. Sur place, des témoins ont désigné le suspect qui avait un comportement agressif. Quand les policiers ont tenté de l'interpeller, il a assené plusieurs coups de poing au visage et sur le corps d'une des intervenantes et d'autres coups également à son collègue qui cherchait à le menotter. Les agents ont été légèrement blessés. Le suspect a continué à se débattre et a sorti un cran d'arrêt de son blouson qu'il semblait destiner à la policière. Il a été aussitôt désarmé mais a encore tenté de s'emparer d'une arme de service. Une équipe de la brigade anti-agression est venue prêter main forte à ses collègues afin de maîtriser le suspect qui lors de son transfert, a encore tenté de frapper un policier.