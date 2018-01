Ixelles: 6 blessés dans un accident impliquant 3 bus de la Stib (photos)

Six personnes ont été blessées dans l'accident survenu entre trois bus de la Stib, mardi à Ixelles. Il s'agit de deux passagers ainsi que d'un instructeur et de trois chauffeurs de bus de la Stib, a indiqué An Van Hamme, porte-parole de la société de transports en commun.

L'accident s'est produit vers 10h30 place du Luxembourg, où, pour une raison qui reste encore à déterminer, deux bus de la ligne 21 et un bus de la ligne 12 sont entrés en collision. "Les trois chauffeurs de bus et un instructeur de la Stib ont été blessés. Trois des quatre employés ont été emmenés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Deux d'entre eux avaient des blessures à la nuque et un, au poignet. Deux passagers ont été légèrement blessés", souligne An Van Hamme.