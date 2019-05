Ixelles: huit personnes, dont deux enfants, intoxiquées au monoxyde de carbone

Samedi soir, huit personnes ont été intoxiquées au CO à Ixelles, ont indiqué les pompiers bruxellois. Les victimes, parmi lesquelles deux enfants, ont dû être emmenées vers différents hôpitaux mais leurs jours ne semblent pas en danger.

Un appel a été passé vers 18h00 à la centrale d'urgence pour deux enfants malades, rue Malibran. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans l'appartement du rez-de-chaussée, leurs détecteurs de CO se sont immédiatement déclenchés. Les habitants ont été évacués et les fenêtres ouvertes.



Les pompiers, une équipe SMUR et Sibelga se sont rendus sur les lieux. Les onze personnes présentes ont été examinées par un médecin du SMUR et huit d'entre elles ont été transférées vers des hôpitaux pour des signes d'intoxication.



Un boiler défectueux serait à l'origine de la fuite de monoxyde de carbone. Tous les compteurs de gaz du bâtiment ont été fermés par Sibelga et les installations seront contrôlées.